„Volkswagen Beetle” - 2012 metų „The Black Turbo edition“

„Volkswagen“ pasitelkę pagalbon „Porsche“ konstruktorius ruošia visiems „Beetle“ fanams staigmeną – „Beetle the black edition“. Jis bus varomas 2,0 l turbininiu varikliu, kurio galia - 200 AG. Toks pat montuojamas ir „Golf GTi“ modelyje. Nepaisant galingo variklio, „vabaliukas“ turės didesnius stabdžius, 18 colių ratlankius ir galinį spoilerį. Be visų šių patobulinimų, norint atkurti senojo „Beetle“ stilistiką – viduje bus įrengta papildoma daiktadėžė, panaši į senojo modelio. „Black Turbo“ modelio bus tik 600 vienetų. Užsakymai jau priimami. Be galingojo „Gti“ variklio galimas variantas su 2,5l 170 AG varikliu. Daug vėliau variklių gamą papildis 2,0 l 170 AG dyzelnis agregatas. Kaip ir visada – Lietuvoje modelio nebus.

Edmundas Kruglovas

Volkswagen, Beetle