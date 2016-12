„VW Bulli”. Ar paprasta prikelti legendą?

„VW Bulli” mikroautobusiuko istorija prasidėjo dar 1947 metais, kuomet automobilių importuotojas iš Nyderlandų Benas Ponas pirmą kartą nupiešė automobilio eskizą. Oficialiai pirmoji „Bulli” karta T1 debiutavo 1950 metais. Nuo to laiko nuriedėjo jau 5-ios automobilio kartos. Pirmoji automobilio karta buvo pamėgta dėl išvaizdos, paprastumo ir universalumo. Modelis toks populiarus, jog antroji modelio karta T2 vis dar gaminama Brazilijoje. „VW” jau antrą kartą pristatė modelį, kuris turėtų atgaivinti „Bulli” mikroautobusą. Pirmą kartą tai įvyko 2001 metais Detroito automobilių parodoje. Tuomet konceptinis modelis buvo pavadintas „Microbus”. Šio modelio gamint „VW” nepradėjo. Tačiau šiemet pristatytas retro stiliaus automobilis turi daugiau realių galimybių atsidurti gatvėse. Kuo naujasis „Bulli” panašus į savo „senelį”? Modelis nudažytas dvejomis spalvomis, ant priekinio dangčio didelis gamintojo ženklelis , o ant 18 colių aliuminio ratlankių puikuojasi chromuoti ratlankių gaubtai. Palyginus su pirmuoju modeliu, automobilis truputų tapo trumpesnis, žemesnis, bet platesnis. Jo ilgis yra 3,99 m, plotis – 1,75 m, aukštis – 1,70 m. Naujame modelyje gausu šiuolaikinių technologijų. Sumontuoti LED trumpųjų šviesų ir posūkių žibintai. Tokie patys įmontuoti gale. Panoraminis stogas sumontuotas atsižvelgus į naujausias automobilių mados tendencijas. Sumontuota „Fender” audio sistema. Viduje sumontuoti 2 ekranai. Mažasis daugiafunkcinis - iškart už vairo, jis rodo svarbiausią informaciją. Antrasis sumontuotas vietoj centrinės konsolės. Tai „iPad”, kuriuo galima klausytis muzikos, žiūrėti filmus bei naudotis navigacija. Sumontuotos dvi sėdynių eilės, kuriose tilps po 3 žmones. Visai kaip „Fiat Multipla” arba „Honda FRV”. Nebuvo dar automobilio, kuris būtų pagirtas už tokį sėdynių išdėstymą. „Bulli” pristatytas su priekyje montuojamais varikliais. Tai paprastas 1,0 ir 1,4 turbininis varikliai. Be benzinių variklių bus ir dyzeliniai. Variklių gamos galia siekia iki 180 AG. Moderniausia „Bulli” jėgainė – tai 85 kW galingumo ir 270 Nm sukimo momento elektrinis variklis. Iki 100 km/h elektrinis automobilis įsibėgės per 11,5 sek. Ličio jonų akumuliatoriai leis įveikti iki 300km atstumą. O su specialiu, sparčiu įkrovikliu automobiles pilnai bus įkraunamas per 1h.

Edmundas Kruglovas

Volkswagen, Konceptai, Bulli